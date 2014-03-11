Наши усовершенствованные пылесосы для сухой уборки Kärcher эффективно удаляют сухой мусор, что делает их идеальными для ежедневного использования в отелях, офисах, торговых залах и во время клининга зданий. Корпуса машин изготовлены из материалов, на 60% полученных из вторичного сырья, что делает их экологически ответственным выбором для ежедневной уборки. Компактные и производительные, они демонстрируют стабильную эффективность в режиме непрерывной работы и подходят как для поддерживающей, так и для дневной уборки. Благодаря очень низкому уровню шума - всего 52 дБ(А) - пылесосы можно беспрепятственно использовать в помещениях с повышенными требованиями к тишине.