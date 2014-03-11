Пылесосы
Пылесосы для решения любых задач. Обширный ассортимент пылесосов Керхер – для сухой, влажной и сухой уборки, а также щеточных для чистки ковров – включает оптимальные модели для промышленных и ремесленных предприятий, автосалонов и клининговых компаний. Все они впечатляют высоким качеством, долговечностью, инновационными технологиями фильтрации и максимальным удобством для пользователя.
Пылесосы влажной и сухой уборки
Профессиональные пылесосы Kärcher для сухой и влажной уборки предназначены для интенсивного использования в сложных условиях - на строительстве, в производственных цехах, автосервисах, торговых и офисных помещениях. Они эффективно собирают сухой мусор, пыль, строительные остатки, жидкости и влажную грязь. В зависимости от потребности, технику можно применять как для сухой, так и для влажной уборки. Это надежное решение для профессиональной уборки на объектах любого масштаба.
Пылесосы сухой уборки
Наши усовершенствованные пылесосы для сухой уборки Kärcher эффективно удаляют сухой мусор, что делает их идеальными для ежедневного использования в отелях, офисах, торговых залах и во время клининга зданий. Корпуса машин изготовлены из материалов, на 60% полученных из вторичного сырья, что делает их экологически ответственным выбором для ежедневной уборки. Компактные и производительные, они демонстрируют стабильную эффективность в режиме непрерывной работы и подходят как для поддерживающей, так и для дневной уборки. Благодаря очень низкому уровню шума - всего 52 дБ(А) - пылесосы можно беспрепятственно использовать в помещениях с повышенными требованиями к тишине.