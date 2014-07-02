Tact-класс
Пылесосы серии NT с запатентованной системой автоматической очистки фильтра Tact обеспечивают стабильно высокую мощность всасывания даже при работе с большим количеством мелкодисперсной пыли. Очистка фильтра происходит автоматически с помощью мощного воздушного импульса, что позволяет работать без перерывов. Модели с системой Tact разработаны для профессионального использования и отвечают самым высоким требованиям пользователей на строительных объектах, в мастерских и промышленных условиях.