Бестселлеры бытовой техники:

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СПАСЕНИЕ ПОСЛЕ ТОЯ KZ

СПАСЕНИЕ ПОСЛЕ ТОЯ RU

Sary Jan KZ

Sary Jan RU

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УДАЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ RU

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    Интернет магазин КЕРХЕР

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    Новости

    21.04.2019

    Участие в благотворительном марафоне «Алматы марафон 2019».

    21 апреля компания Керхер Казахстан приняла участие в самом массовом Благотворительном марафоне в Центральной Азии – «Алматы марафон 2019».

    20.04.2019

    Выставка «Цветы. Flowers. Almaty 2019»

    C 18 по 20 апреля 2019 года Керхер Казахстан принял участие в II Международной выставке «Цветы. Flowers. Almaty 2019» и в Второй Евразийской Международной выставке «Фазенда 2019»

    27.03.2019

    Выставка Automechanika

    В период с 27 по 29 марта 2019 года Керхер Казахстан принял участие в выставке Automechanika в городе Нур-Султан.

    Kärcher – глобальный оферент уборочной техники

    Семейное предприятие Kärcher является сегодня ведущим мировым производителем и поставщиком высокоэффективной, ресурсосберегающей уборочной техники. Системные решения от Kärcher отличаются от предложений других оферентов инновационностью, высокими производительностью и качеством.

    Патенты и дизайнерские награды

    Уборочная техника Kärcher сочетает высокую функциональность с удобством для пользователя и выразительным дизайном. Инновационная направленность компании и стремление к нахождению лучших решений убедительно подтверждаются целым рядом престижных наград и более чем 1300 патентами на изобретения и промышленные образцы.

    Собственные исследования и разработки

    Kärcher стремится к нахождению оптимального решения для любой задачи чистки и разрабатывает высокопроизводительные системы, состоящие из превосходно сочетающихся друг с другом уборочной техники, принадлежностей и чистящих средств. Для максимально полного удовлетворения потребностей наших клиентов мы постоянно анализируем запросы и отзывы пользователей нашей бытовой и профессиональной техники. Вся получаемая информация учитывается при разработке новой продукции. Благодаря этому наши новые продукты всегда становятся еще более функциональными, эффективными и эргономичными.