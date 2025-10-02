Оборудование и инструмент для полива
Дождь, воссозданный Керхер. Насосы и инструменты для полива идеально работают друг с другом. Широкий ассортимент оборудования компании Керхер порадует любителей садоводства по всему миру. Специальные сенсоры и таймеры обеспечивают строго нужный объем полива. Что бы Вы не выбрали - насадки, пистолеты, дождеватели, шланги, насосы, коннекторы или тележки - Вы всегда точно знаете, что сделали правильный выбор!
Насадки и распылительные трубки
Абсолютный победитель: поливочные пистолеты и штанги от Керхер обладают эргономичным дизайном и очень удобны в использовании. Вы можете выбирать разные виды струй.
Дождеватели и разбрызгиватели для полива
Полив даже самых отдаленных участков: благодаря широкому ассортименту круговых дождевателей, Вы всегда найдете правильное решение для своего сада.
Соединители и коннекторы для систем полива
Керхер предлагает широкий выбор коннекторов, штуцеров, соединений и муфт, которые идеально сочитаются с другими поливочными аксессуарами.
Шланги
Садовые шланги Керхер очень гибкие, надежные и устойчивые к переломам. Ничего не помешает Вам позаботиться о своем саде!
Хранение шланга
Всегда опрятно, всегда готово к использованию: с помощью коробок для шлангов, тележек для шлангов, барабанов для шлангов и подвесов для шлангов Kärcher полив всего сада осуществляется быстро и просто.
Совместимые поливочные устройства
Осциллирующий дождеватель
Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).
Импульсный секторно-круговой дождеватель
Сектор орошения задается в пределах 30 - 360°.
Круговой дождеватель
Для удобного систематического орошения дачного участка
Обзоры вариантов применения
Откройте для себя широчайшие возможности нашей садовой техники!
Системы полива и орошения
1.Комплект системы орошения Karcher Rain system®
2.Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic
3.Поливочный пистолет Premium, металлический
4.Iтанга для полива Premium
5.Cадовый душ
6.Универсальный коннектор plus
7.Универсальный коннектор plus с аквастопом
8.Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV
9.Тележка для шланга HT 3.400
10.Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"
11.Шланг PrimoFlex Premium
12.Компактная автоматическая катушка CR 7.220
13.CR 3.110 Компактная катушка для балконов
Напорные насосы
14. BP 4 Garden Set
15. BP 7 Home & Garden eco!ogic
16. BP 1 Barrel
17. BP 6 Deep Well
18. BP 2 Cistern
Дренажные погружные насосы
19. SP 7 Dirt Inox
20. SP 6 Flat Inox
Экологичность
Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами. Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.
Эффективное орошение
Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами.
Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.
1 Снабжение водой из альтернативных источников
2 Управление расходом воды
3 Перекачка необходимых объемов воды
4 Полив без потерь воды
Экономия электроэнергии
Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. При этом многоступенчатые насосы отличаются повышенной производительностью и экономией 30% электроэнергии в сравнении с обычными инжекторными насосами. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.
Ответственный выбор материалов
Kärcher придает большое значение выбору экологичных конструктивных материалов, избегая применения таких опасных для здоровья и окружающей среды веществ, как фталаты и тяжелые металлы. При этом высококачественные шланги Kärcher PrimoFlex® отличаются высокими прочностью, эластичностью и стойкостью к перегибам.