Оборудование и инструмент для полива

Дождь, воссозданный Керхер. Насосы и инструменты для полива идеально работают друг с другом. Широкий ассортимент оборудования компании Керхер порадует любителей садоводства по всему миру. Специальные сенсоры и таймеры обеспечивают строго нужный объем полива. Что бы Вы не выбрали - насадки, пистолеты, дождеватели, шланги, насосы, коннекторы или тележки - Вы всегда точно знаете, что сделали правильный выбор!

Kärcher Насадки и распылительные трубки

Абсолютный победитель: поливочные пистолеты и штанги от Керхер обладают эргономичным дизайном и очень удобны в использовании. Вы можете выбирать разные виды струй.

Kärcher Дождеватели и разбрызгиватели для полива

Полив даже самых отдаленных участков: благодаря широкому ассортименту круговых дождевателей, Вы всегда найдете правильное решение для своего сада.

Kärcher Соединители и коннекторы для систем полива

Керхер предлагает широкий выбор коннекторов, штуцеров, соединений и муфт, которые идеально сочитаются с другими поливочными аксессуарами.

Kärcher Шланги

Садовые шланги Керхер очень гибкие, надежные и устойчивые к переломам. Ничего не помешает Вам позаботиться о своем саде!

Kärcher Хранение шланга

Всегда опрятно, всегда готово к использованию: с помощью коробок для шлангов, тележек для шлангов, барабанов для шлангов и подвесов для шлангов Kärcher полив всего сада осуществляется быстро и просто.

Совместимые поливочные устройства

Осциллирующий дождеватель

Осциллирующий дождеватель

Позволяет плавно изменять площадь орошения (макс. 320 м²).

Импульсный дождеватель

Импульсный секторно-круговой дождеватель

Сектор орошения задается в пределах 30 - 360°.

Многофункциональный дождеватель

Круговой дождеватель

Для удобного систематического орошения дачного участка

Обзоры вариантов применения

Откройте для себя широчайшие возможности нашей садовой техники!

Системы полива и орошения

1.Комплект системы орошения Karcher Rain system®

2.Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic

3.Поливочный пистолет Premium, металлический

4.Iтанга для полива Premium

5.Cадовый душ

6.Универсальный коннектор plus

7.Универсальный коннектор plus с аквастопом

8.Осциллирующий дождеватель OS 5.320 SV

9.Тележка для шланга HT 3.400

10.Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"

11.Шланг PrimoFlex Premium

12.Компактная автоматическая катушка CR 7.220

13.CR 3.110 Компактная катушка для балконов

Напорные насосы

14. BP 4 Garden Set

15. BP 7 Home & Garden eco!ogic

16. BP 1 Barrel

17. BP 6 Deep Well

18. BP 2 Cistern

 

Дренажные погружные насосы

19. SP 7 Dirt Inox

20. SP 6 Flat Inox

Экологичность

Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами. Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.

Эффективное орошение

Интеллектуальная, высокоэффективная техника Kärcher и превосходная взаимосогласованность наших продуктов гарантируют ответственное обращение с природными ресурсами.

Садовая техника Kärcher с маркировкой eco!ogic убедительно подтверждает ориентацию компании на охрану окружающей среды и ресурсосбережение, обеспечиваемое, прежде всего, высокоэффективным управлением процессом полива и отсутствием энергопотребления в режиме ожидания.

1 Снабжение водой из альтернативных источников
2 Управление расходом воды
3 Перекачка необходимых объемов воды
4 Полив без потерь воды

 

Экономия электроэнергии

Высококачественные, удобные и долговечные насосы Kärcher идеально подходят для альтернативного водоснабжения. Они автоматически включаются при отборе воды и отключаются при его прекращении. При этом многоступенчатые насосы отличаются повышенной производительностью и экономией 30% электроэнергии в сравнении с обычными инжекторными насосами. Еще большую экономию обеспечивают модели eco!ogic с нулевым энергопотреблением в режиме ожидания.

Ответственный выбор материалов

Kärcher придает большое значение выбору экологичных конструктивных материалов, избегая применения таких опасных для здоровья и окружающей среды веществ, как фталаты и тяжелые металлы. При этом высококачественные шланги Kärcher PrimoFlex® отличаются высокими прочностью, эластичностью и стойкостью к перегибам.

