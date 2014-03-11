ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Профессиональная уборка требует решения самых разнообразных задач и выполнения работ в самых разнообразных условиях. Обширный ассортимент высокоэффективной и экологичной уборочной техники Kärcher включает оборудование, рассчитанное на потребности любых предприятий – клининговых или обслуживающих компаний, крупных или малых промышленных предприятий, животноводческих ферм, фабрик-кухонь и т. д. Разумеется, в него входят всемирно известные аппараты высокого давления, рассчитанные на профессиональное применение. А еще – аппараты сверхвысокого давления, поломоечные и подметальные машины и множество других видов высокопроизводительной и энергосберегающей техники.

Kärcher Аппараты высокого давления

Аппараты высокого давления

Kärcher Бензиновые электрогенераторы и насос для сточных вод

Бензиновые электрогенераторы и насос для сточных вод

Kärcher Пылесосы

Пылесосы

Kärcher Промышленные пылесосы / Решения для удаления пыли

Промышленные пылесосы / Решения для удаления пыли

Kärcher Профессиональные оконные пылесосы

Профессиональные оконные пылесосы

Kärcher Поломоечные машины

Поломоечные машины

Kärcher Аппараты для чистки ковров

Аппараты для чистки ковров

Kärcher Подметальные и подметально-всасывающие машины

Подметальные и подметально-всасывающие машины

Kärcher Коммунальная техника

Коммунальная техника

Kärcher Системы мойки автомобилей

Системы мойки автомобилей

Kärcher Пароочистители и паропылесосы

Пароочистители и паропылесосы

Kärcher Очистка воды

Очистка воды

Kärcher Очистка сухим льдом

Очистка сухим льдом

Kärcher Система очистки емкостей

Система очистки емкостей

Kärcher Воздухоочистители

Воздухоочистители

Kärcher Сувенирная продукция

Сувенирная продукция