Поломоечные машины
Чтобы полы сияли чистотой Поломойные машины Керхер придадут Вашим полам гигиеническую чистоту и сияющий внешний вид. Мы гарантируем превосходные результаты! Наши универсальные и специальные машины выполняют все виды уборочных работ исключительно быстро и экономично.
Компактные поломоечные машины
Маневренные, компактные и удобные машины для быстрой и гибкой уборки небольших и плотно заставленных помещений площадью до 1000 м². Идеально подходят для использования в ресторанах, продуктовых магазинах, кухнях, гостиницах и т.д.
Поломойные машины с площадкой для оператора/ с сиденьем оператора
Поломоечные машины с сидением для оператора – это лучшее решение для очистки просторных больших помещений площадью от 2500 до 30000 м², таких как склады, производственные цеха, торговые центры, парковки и т.д.
Другие решения по очистке полов
В данной категории можно просмотреть ассортимент однодисковых машин, машин для уборки эскалаторов и траволаторов, а также компактное решение для очистки ступеней.