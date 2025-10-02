Другие решения по очистке полов

В данной категории можно просмотреть ассортимент однодисковых машин, машин для уборки эскалаторов и траволаторов, а также компактное решение для очистки ступеней.

Kärcher Однодисковые поломойные машины

Однодисковые поломойные машины

Для уборки как твердых, так и текстильных напольных покрытий: в программе Керхер найдутся однодисковые уборочные машины для решения любых задач – как универсальные, так и специального назначения.

К продукту
Kärcher Полировочные машины

Полировочные машины

Эффективное решение для удаления следов, оставленных подошвами обуви: полировальные машины Керхер быстро вернут полам утраченный блеск. Аккумуляторный привод позволяет использовать их и в присутствии посетителей.

К продукту
Kärcher Аппараты для очистки ступеней и эскалаторов

Аппараты для очистки ступеней и эскалаторов

Быстро и до блеска: Керхер предлагает высокоэффективные аппараты для чистки эскалаторов, травалаторов, лестниц и подоконников.

К продукту
Kärcher