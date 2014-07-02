Пылесосы сухой уборки
Экологичные, эргономичные и исключительно тихие - новые пылесосы серии T на 45% изготовлены из переработанных материалов* и отличаются мощным всасыванием, удобной в использовании конструкцией и очень низким уровнем шума. Модели для сухой уборки T 7/1 Adv Classic и T 11/1 Classic Adv Re!Plast обеспечивают высокую эффективность на твердых полах и ковровых покрытиях, оставаясь практически бесшумными. Благодаря использованию 66% переработанного пластика, модель T 11/1 Classic Adv Re!Plast является особенно экологически безопасной. Оба устройства отличаются надежностью, длительным сроком службы и выгодным соотношением цены и качества. Съемный кабель питания облегчает обслуживание и замену.*Все пластиковые компоненты, за исключением аксессуаров.