Робот-пылесос
Полная автоматизация уборки: робот-пылесос. Робот-пылесос RoboCleaner от Керхер способен очищать любые распространенные в быту напольные покрытия даже в Ваше отсутствие. Достаточно лишь присоединить базовую станцию к сети, включить аппарат и задать время уборки. Робот-пылесос легко преодолевает препятствия, распознает и обходит встречающиеся на пути ступени и лестницы. Выполнив работу, он под управлением инфракрасного луча автоматически возвращается к базовой станции для разгрузки собранного мусора и заряда аккумуляторов.