Пылесосы с аквафильтром
Трехуровневая система фильтрации в пылесосах с аквафильтром Kärcher DS 6 обеспечивает идеальную очистку не только поверхностей, но и воздуха в помещении. Задерживая 99,95 % частичек пыли, эти пылесосы - идеальное решение для аллергиков. Для всех, кто хочет добиться максимальной чистоты и наличия свежего воздуха в помещении, Керхер предлагает дополнительную функцию: пылесос с фильтром для воды очищает пол, освежает воздух и, следовательно, обеспечивает более приятный климат.
Главные преимущества
В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 5.800 Waterfilter реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации: мощный поток засасываемого воздуха создает движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. В результате пыль связывается водой и остается в водяном фильтре, а из пылесоса выходит лишь чистый воздух, не содержащий аллергенов. И еще одно важное преимущество для аллергиков: Вам больше не потребуются фильтр-мешки, являющиеся рассадниками пыли, – после уборки достаточно лишь вылить из фильтра грязную воду.
Уборка с удовольствием
Пылесос с аквафильтром DS 5.800 отличается также высочайшей эффективностью: современная технология водной фильтрации гарантирует высокую силу всасывания, а низкое энергопотребление и отказ от приобретения фильтр-мешков обеспечивают экономию семейного бюджета.
Убедительные преимущества, гарантирующие максимум комфорта:
- Простота очистки
- Простота в управлении
- Фильтр HEPA 12 (согласно EN 1822:1998)
- Практичный отсек для хранения принадлежностей
- Эргономичная ручка для переноски
- Возможность хранения в 2 положениях – горизонтальном или вертикальном
- Высокая маневренность благодаря 4 колесикам
- Телескопическая удлинительная трубка
Чистые полы и чистый воздух
Многоступенчатая система фильтрации гарантирует задержание даже микроскопических частиц пыли (размерами 0,3 мкм и более). Из пылесоса выходит только очищенный на 99,9% воздух.
- Эффективная основная фильтрация обеспечивается водяным фильтром.
- Допускающий промывку долговечный промежуточный фильтр отфильтровывает мельчайшие взвешенные частички из конденсированного влажного воздуха.
- Высокоэффективный HEPA-фильтр задерживает провоцирующие аллергию пыльцу, споры грибков, бактерии и выделения пылевых клещей.
Уборка без компромиссов
В отличие от обычных пылесосов, в которых используются фильтр-мешки, аппарат DS 5.800 Waterfilter реализует высокоэффективную технологию водной фильтрации.
В водяном фильтре создается движущийся с очень высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий содержащиеся в воздухе частицы грязи и пыли. Частицы связываются водой и остаются внутри фильтра.
В результате обеспечивается не только тщательная уборка, но и выпуск из пылесоса исключительно чистого воздуха, не содержащего аллергенов. Отсутствие фильтр-мешка исключает накопление выделений пылевых клещей и прочих аллергенов – после уборки они удаляются из фильтра вместе с выливаемой грязной водой.
И еще одно преимущество, особенно важное для аллергиков: утилизация мусора не сопровождается подъемом пыли.