Пылесосы для сбора золы

Не важно, это зола от барбекю летом или от камина зимой - зольный пылесос Керхер легко все соберет. Он надежный, мощный, безопасный. Металлические шланг и всасывающая трубка гарантируют устойчивости к высоким температурам. А постоянная сила всасывания и уникальная система фильтрации позволяют собирать большие объемы мусора.

Kärcher

Главные преимущества

Пылесос для сбора золы, оснащенный турбиной мощностью 1200 Вт, впечатляет стабильной высокой силой всасывания. Этот аппарат, имеющий сертификат TÜV, подтверждающий успешно проведенные испытания, позволяет удобно и безопасно очищать камины, печи и грили. Модель AD 3.200, поставляемая в комплекте с удлинительными трубками и насадкой для пола, может также использоваться в качестве полноценного пылесоса сухой уборки.

Эффективная система фильтрации

Уникальная система, состоящая из плоского складчатого фильтра и фильтра для крупного мусора, обеспечивает сбор больших объемов золы.

Сертификат TÜV

Сертификат испытаний

Результаты испытаний, проведенных в лаборатории Союза работников технического надзора ФРГ по специально разработанной методике, подтвердили, что данный аппарат обеспечивает максимально безопасное проведение работ по сбору золы.

Широкие возможности

Дополнительная насадка для пола в сочетании с высококачественными хромированными удлинительными трубками превращает аппарат AD 3.200 в полноценный пылесос сухой уборки.

Аккуратное хранение принадлежностей

Специальные держатели позволяют быстро и компактно разместить на корпусе аппарата кабель и все принадлежности, входящие в комплект поставки.

 