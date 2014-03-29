Клининг
Партнерство – важное условие для достижения успеха. Устойчивая тенденция к привлечению сторонних организаций к уборке на предприятиях и в коммунальном хозяйстве открывает перед клининговыми компаниями хорошие перспективы, но в то же время высокая конкуренция и растущие требования заказчиков заставляют их снижать издержки, оказывать новые услуги и осваивать новые технологии. Только лишь тщательное выполнение уборочных работ уже не является гарантией успешного бизнеса. К числу решающих факторов относятся также высокая эффективность и экологичность используемого оборудования, оптимальный менеджмент и сотрудничество с надежным партнером – таким как компания Kärcher, являющаяся лидером на мировом рынке уборочной техники.
Оптимальные решения для любых напольных покрытий
Полы могут быть самыми разными, но задача их уборки всегда одна: как твердые, так и эластичные напольные покрытия требуют тщательной очистки и эффективного ухода. Ассортимент Kärcher включает оптимальное оборудование для общей и поддерживающей чистки напольных покрытий всех видов – сухой или влажной, механизированной или ручной, – а также превосходно сочетающиеся с ним принадлежности и чистящие средства. Базирующиеся на более чем 75-летнем опыте ведущего мирового производителя уборочной техники, наши решения гарантируют эффективную уборку как больших площадей, так и заставленных помещений.
Техника и ручной инвентарь по индивидуальным запросам
Не существует универсального решения, гарантирующего экономичную уборку различных объектов – ведь каждый из них предъявляет собственные требования, связанные с различными площадями и материалами напольных покрытий, степенью их загрязнения, необходимостью соблюдения специальных требований санитарии, охраны труда, экологичности и т. д. Поэтому самым верным является системное решение – ориентированная на индивидуальные потребности комбинация отдельных элементов, оптимально сочетающихся друг с другом.
Kärcher предлагает покупателям именно такие системные решения: широкий ассортимент продукции и услуг позволяет выбрать и приобрести у одного поставщика все необходимое для оптимального выполнения практически любого заказа. При этом решающую роль играет не широта ассортимента, а конкретные потребности: будучи системным оферентом, Kärcher предлагает каждому клиенту то, что ему действительно необходимо.
Тщательная очистка ковровых покрытий
Ковровые покрытия в офисных зданиях, гостиницах или школах ежедневно подвергаются интенсивному загрязнению. Kärcher уже несколько десятилетий выпускает надежную, многофункциональную и высокоэффективную технику, позволяющую уверенно решать эту проблему. Наши моющие пылесосы, аппараты для чистки ковров, пылесосы и подметальные машины обеспечивают общую и промежуточную чистку ковровых напольных покрытий, устранение с них локальных загрязнений, а также выполнение ряда других работ – выведения пятен, чистки жалюзи, обивки мягкой мебели или автомобильных сидений.
Эффективная уборка в санитарных помещениях
Шероховатые напольные покрытия из керамической плитки, используемые в ванных, душевых и раздевалках, и неизбежные для таких помещений следы извести, мыла и косметических средств обусловливают особые требования к уборке. Значительно затрудняют ее и стесненные условия, а также необходимость соблюдения высоких стандартов санитарии. Однако регулярное применение компактной и высокоэффективной уборочной техники Kärcher гарантирует наведение безупречной гигиенической чистоты – вплоть до тщательной очистки швов и труднодоступных мест.
Видимые результаты – каждый день
Тщательная уборка с соблюдением требований санитарии может быть экономичной только при условии системного подхода к ее проведению. Ведь использование неподходящих или чрезмерно разбавленных чистящих средств не гарантирует необходимого эффекта, а неоптимальные по размерам, производительности или настройкам аппараты и ручной уборочный инвентарь приводят к большим дополнительным затратам, с лихвой перекрывающим средства, сэкономленные при их приобретении. Системные решения от Kärcher гарантируют клининговым компаниям успешное ведение бизнеса – благодаря максимальной эффективности, высокому качеству, надежности и функциональности оборудования, безопасности его эксплуатации, безупречному сервису и многим другим преимуществам, отличающим продукты и услуги Kärcher от предложений других оферентов.
Уборка в соответствии со статусом заведения
Гигиеническая чистота – необходимое условие работы любого гастрономического предприятия. Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что санитарии здесь придается первостепенное значение. Kärcher предлагает системные решения, гарантирующие профессиональную уборку на кухнях и в ресторанах. Широкий ассортимент высокопроизводительной уборочной техники, ручного инвентаря, а также принадлежностей и чистящих средств гарантирует тщательную очистку любых поверхностей – от плиточных покрытий стен и пола до оборудования из нержавеющей стали.
Широкий выбор высокоэффективной уборочной техники
Пароочиститель DE 4002, обеспечивающий тщательную уборку без применения каких-либо чистящих средств, является идеальным решением для любых пищевых предприятий. Система двух резервуаров обеспечивает работу без перерывов на доливку и разогрев воды, а функция VapoHydro позволяет точно регулировать давление и влажность пара (вплоть до получения струи горячей воды). Высокие температура и давление пара гарантируют надежное удаление даже самых стойких загрязнений. А для общей или поддерживающей чистки любых твердых напольных покрытий на кухнях и в ресторанах прекрасно подходит широкий ассортимент компактных и маневренных поломойно-всасывающих машин – как основанных на традиционных технических решениях, так и реализующих инновационные технологии уборки, в частности, технологию KART (Kärcher Advanced Response Technology), позволяющую управлять движением машины по аналогии с автомобилем.
Профессионализм во всех отношениях
Клининговым компаниям, получающим заказы от промышленных предприятий, необходим верный партнер – системный оферент, предлагающий все необходимое для решения как обычных, так и специфических задач уборки: надежную, мобильную и легкую в обслуживании технику, рассчитанную на круглосуточную работу в сложных условиях и способную эффективно удалять самые стойкие загрязнения. А еще им требуется всеобъемлющий сервис, гарантирующий оперативное решение любых возникающих проблем.
Все необходимое для уборки в промышленности
Мобильное или стационарное оборудование для чистки высоким давлением просто незаменимо для многих промышленных предприятий, например, мясоперерабатывающей и химической отраслей. Всего одна установка высокого давления Kärcher может одновременно снабжать водой под напором до 12 пространственно распределенных постов отбора, обеспечивая суммарный расход воды до 12.000 л/ч. Если же проблему нельзя решить с помощью обычных аппаратов высокого давления, на помощь придут аппараты сверхвысокого давления Kärcher. Модели с подогревом воды развивают давление до 800 бар, а без подогрева – до 2500 бар! Столь мощная струя воды позволяет легко удалять лакокрасочные покрытия, эффективно очищать внутренние поверхности труб и резервуаров или даже придавать шероховатость бетону. А для случаев, исключающих применение воды или пара (например, во избежание коррозии литейных форм) и не позволяющих использовать традиционную технологию дробеструйной обработки, Kärcher предлагает аппараты для струйной чистки сухим льдом, гранулы которого бережно и тщательно очищают поверхности и испаряются, не оставляя следов абразивного материала.
Широчайший ассортимент техники для наружной уборки
Будучи изобретателем технологии чистки высоким давлением, Kärcher предлагает широчайший ассортимент высокоэффективных аппаратов высокого давления, рассчитанных на решение самых разнообразных задач, – мобильных или стационарных, с подогревом или без подогрева воды, оснащенных электродвигателем или двигателем внутреннего сгорания. Не менее эффективна и высококачественная подметальная техника Kärcher, гарантирующая тщательную уборку различных наружных территорий. В обширной программе Kärcher каждый найдет модель, оптимально отвечающую его потребностям.
Программа машин для круглогодичной эксплуатации
Подметание, влажная уборка, уход за газонами или уборка снега – для коммунальной техники Kärcher найдется работа в любое время года. Мощные самоходные шасси гарантируют максимально эффективное и экономичное выполнение работ как со стандартным навесным оборудованием, так и со специальными рабочими агрегатами – от консольных косилок до фронтальных погрузчиков. Широкий ассортимент системно-совместимых принадлежностей Kärcher позволяет решать практически любые задачи.