Техника и ручной инвентарь по индивидуальным запросам

Не существует универсального решения, гарантирующего экономичную уборку различных объектов – ведь каждый из них предъявляет собственные требования, связанные с различными площадями и материалами напольных покрытий, степенью их загрязнения, необходимостью соблюдения специальных требований санитарии, охраны труда, экологичности и т. д. Поэтому самым верным является системное решение – ориентированная на индивидуальные потребности комбинация отдельных элементов, оптимально сочетающихся друг с другом.

Kärcher предлагает покупателям именно такие системные решения: широкий ассортимент продукции и услуг позволяет выбрать и приобрести у одного поставщика все необходимое для оптимального выполнения практически любого заказа. При этом решающую роль играет не широта ассортимента, а конкретные потребности: будучи системным оферентом, Kärcher предлагает каждому клиенту то, что ему действительно необходимо.