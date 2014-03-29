Строительство
Стройплощадка не должна быть свалкой мусора. Надежная, эффективная и долговечная уборочная техника Kärcher – незаменимое решение для устранения самых разнообразных загрязнений при проведении строительных и строительно-отделочных работ. Наши инновационные машины и аппараты превосходно справляются с очисткой автомобилей и строительной техники, полов и фасадов. Мощные, рентабельные и простые в управлении, они спроектированы в расчете на самые сложные условия эксплуатации. Совершенные технологии Kärcher гарантируют быстрое и простое выполнение любых уборочных работ, благодаря чему облегчается повседневный тяжелый труд строителей.
Уверенное устранение стойких загрязнений
Перед высоким давлением не устоит никакая грязь! При помощи аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом или без подогрева воды Вы устраните самые стойкие отложения налипшей грязи, следы краски или даже бетона. Струя воды под напором до 350 бар позволяет быстро, легко и эффективно очищать фасады, полы и оборудование, обходясь в большинстве случаев без применения чистящих средств. Сопла разных типов обеспечивают решение самых разнообразных задач, а исключительная надежность нашей техники гарантирует ее многолетнюю рентабельную эксплуатацию.
Чистота на рабочем месте
Чтобы обеспечить длительный срок службы приобретенного Вами строительного оборудования, необходимо регулярно очищать его от пыли, грязи и различных отложений. Аппараты высокого давления Kärcher без подогрева воды позволяют легко и быстро решать эту задачу.
Чистка фасадов
Быстрое и эффективное удаление загрязнений не должно сопровождаться повреждением строительных материалов. Плавная регулировка давления и расхода воды позволяет использовать наши аппараты для очистки любых поверхностей.
Уборка полов
Аппараты высокого давления легко справляются с любой грязью, а их оснащение приспособлением FR 30 ME с патрубком для отсасывания воды обеспечивает 10-кратное повышение производительности по площади.
Надежное удаление любого мусора
Пылесосы влажной и сухой уборки Kärcher – самое верное решение для сбора отходов производства и любого рассыпанного мусора. Мы предлагаем аппараты разных размеров, способные всасывать буквально все: от мелкой пыли до крупных частиц грязи, от воды до смазочных материалов. Высочайшая сила всасывания и большая вместимость мусоросборника (до 100 л) позволяют быстро справиться с любой работой. Сливной шланг, входящий в стандартную комплектацию, облегчает опорожнение мусоросборника. Наши пылесосы отличаются прочной конструкцией, рассчитанной на сложные условия эксплуатации, и высокой практичностью – например, благодаря автоматической очистке фильтра, обеспечивающей непрерывную работу.
Работа без распространения пыли
Пыль, образующаяся при шлифовании, фрезеровании или сверлении, Вы можете удалять сразу при ее появлении – достаточно лишь подключить электроинструмент к пылесосу Kärcher, оснащенному автоматикой включения / отключения. При этом антистатическая система гарантирует максимальную безопасность.
Сбор сухого мусора
Пыль, стружка и иные отходы исчезнут без следа: пылесосы Kärcher, оснащенные несколькими (до 3) мощными турбинами и создающие разрежение до 235 мбар, легко собирают любую грязь. При этом инновационная технология фильтрации гарантирует стабильность силы всасывания.
Сбор жидкостей
Система фильтрации позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без перерывов на замену фильтра. При этом удобный доступ к основному фильтру облегчает проведение работ по обслуживанию.
Легкое удаление больших объемов мусора
Мощные подметальные машины Kärcher рекомендуются для уборки как на открытом воздухе (на стройплощадках, производственных территориях и т. д.), так и в складских помещениях. Они прекрасно подходят и для периодической очистки, и для заключительной уборки по окончании строительства. Kärcher предлагает широкую программу эффективной подметальной техники – от компактных машин с ручным управлением до крупногабаритных машин с сиденьем водителя. Очень простые в управлении и требующие минимального обслуживания, они позволяют быстро приступить к работе и легко справляются с колоссальными объемами мусора.
Уборка на открытом воздухе
Мощные, удобные в управлении и обеспечивающие длительную непрерывную работу, подметальные машины Kärcher гарантируют рентабельную уборку наружных территорий. К тому же они легки в обслуживании – в частности, благодаря замене фильтров и щеток без применения инструментов.
Уборка внутри помещений
Подметальные машины Kärcher эффективно очищают складские помещения и этажи строящихся зданий. Высокая маневренность, простота в управлении и регулировка положения цилиндрической щетки обеспечивают превосходные результаты уборки.
Максимум производительности для решения специальных задач
Совершенная техника Kärcher способна решать самые сложные задачи. Например, наши аппараты сверхвысокого давления (до 2500 бар) играючи удаляют самую стойкую грязь и могут применяться даже для придания шероховатости бетону и обнажения арматуры. Безопасные пылесосы Kärcher пригодны для сбора вредной для здоровья или взрывоопасной пыли, а прогрессивные аппараты для струйной чистки сухим льдом бережно и эффективно очищают чувствительные поверхности. Сколь бы специфическими ни были Ваши требования, в программе оборудования Kärcher определенно найдется подходящий аппарат!
Обработка бетонных поверхностей
Простой и экономичный метод подготовки основания: аппараты сверхвысокого давления без подогрева воды, развивающие давление до 2500 бар (в зависимости от модели), быстро справляются с любой работой – шерохованием свежеуложенного бетона, удалением старой краски или толстых слоев битума.
Легкое удаление стойкой грязи
При помощи аппаратов для струйной чистки сухим льдом можно не только аккуратно очищать оборудование от смолы и масляно-жировых загрязнений, но и быстро удалять лакокрасочные покрытия с фасадов. При этом не повреждаются строительные материалы, не используются чистящие средства и не образуются загрязненные сточные воды.
Сбор опасной для здоровья пыли
Обращение с асбестовой, угольной, никелевой пылью или плесенью требует принятия мер предосторожности. Безопасные пылесосы Kärcher идеально подходят для сбора таких опасных веществ и удовлетворяют всем требованиям охраны труда.