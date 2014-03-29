Строительство

Легкое удаление больших объемов мусора

Мощные подметальные машины Kärcher рекомендуются для уборки как на открытом воздухе (на стройплощадках, производственных территориях и т. д.), так и в складских помещениях. Они прекрасно подходят и для периодической очистки, и для заключительной уборки по окончании строительства. Kärcher предлагает широкую программу эффективной подметальной техники – от компактных машин с ручным управлением до крупногабаритных машин с сиденьем водителя. Очень простые в управлении и требующие минимального обслуживания, они позволяют быстро приступить к работе и легко справляются с колоссальными объемами мусора.