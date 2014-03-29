Уборка наружной территории

Чистота наружной территории – один из факторов безопасности труда. Постоянные перемещения материалов и атмосферные воздействия требуют оперативного реагирования и эффективной очистки. Высокая производительность подметально-всасывающих машин Kärcher, оснащенных сиденьем для водителя, позволяет быстро и легко очищать большие склады и другие площади под открытым небом, не нарушая регламентированную последовательность логистических операций. Подметально-всасывающие машины прекрасно подходят и для уборки на складах древесных или металлических материалов, где неизбежно присутствуют отходы их обработки (стружка или опилки). Для очистки больших площадей оптимальны машины с сиденьем водителя, а для локальной уборки – маневренные машины с ручным управлением. А для безопасного сбора вредной для здоровья пыли могут использоваться промышленные пылесосы с большим мусоросборником.