Коммунальное хозяйство
Чистота в школах, офисах и на спортплощадках. Kärcher предлагает уборочную технику, гарантирующую эффективное наведение безупречной чистоты в общественных учреждениях и на объектах коммунального хозяйства.
Общественные учреждения
Машины и аппараты Kärcher профессионального назначения в корпусах антрацитового цвета демонстрируют высочайший уровень эффективности современной уборочной техники.
Коммунальная техника
Высокопроизводительные коммунальные машины Kärcher отличаются высокой надежностью и широчайшими функциональными возможностями.