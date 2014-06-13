Общественные учреждения

Простор для мыслей

Позитивная атмосфера в учебном заведении важна и для педагогов, и для школьников или студентов. Ведь пыль и грязь – не лучшая среда для раскрытия талантов, для этого требуются чистота и порядок. Для регулярного ухода за всеми учебными и административными помещениями клининговые компании выбирают продукцию Kärcher – лидера на мировом рынке уборочной техники. Kärcher предлагает широкий ассортимент оборудования – от малогабаритных аппаратов до оптимальных системных решений, а также профессиональный сервис, включающий компетентные консультации и обучение персонала.