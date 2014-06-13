Общественные учреждения
Хорошие виды на будущие успехи. Образование – важнейший ресурс будущего. Качество школьного, профессионального и университетского обучения во все большей мере определяет как успех отдельного гражданина, так и благосостояние всей страны. Поэтому на содержание и функционирование учебных заведений тратятся немалые средства, эффективность использования которых зависит, в частности, и от качества уборки. Постоянный уход за зданиями, оборудованием и наружными территориями требует профессиональной уборочной техники, и Kärcher предлагает для этого системные решения – превосходно сочетающиеся друг с другом машины, аппараты, принадлежности и чистящие средства, гарантирующие эффективное выполнение любых уборочных работ. Наша инновационная техника отличается высокой производительностью, экономичностью, экологичностью и долгим сроком службы.
Способность достигать большего с меньшими затратами
Человеку свойственно желание достичь как можно большего, затратив для этого как можно меньше сил. Собственно, это и есть стремление к максимальной эффективности. А высочайший уровень эффективности современной уборочной техники демонстрируют машины и аппараты Kärcher профессионального назначения в корпусах антрацитового цвета. Этот не бросающийся в глаза цвет стал символом поколения уборочной техники, обладающей рядом замечательных качеств: способностью тщательно очищать любые помещения и наружные площади, возможностью легкого перемещения по лестницам и максимальной оперативностью выполнения любых работ.
Быстрый уход за ковровыми покрытиями
Когда нет времени на проведение генеральной уборки и длительную сушку ковровых напольных покрытий, выручает системное решение от Kärcher: аппарат CV 60/2 в сочетании с чистящим средством iCapsol RM 768 обеспечивает бережную глубокую очистку ворса и возможность быстро возобновить хождение по ковру.
Эффективная уборка вестибюлей
Поломойно-всасывающие машины Kärcher серии B 60 W обеспечивают тщательное удаление уличной грязи, быстрое высыхание пола и низкий расход воды, а используемые в них интеллектуальная система KIK и прогрессивная технология управления EASY гарантируют качественно новый уровень удобства обслуживания и защиты оборудования. Для экономии энергии предусмотрено пятиступенчатое изменение усилия прижима щеточной головки в зависимости от условий уборки.
Чем тише, тем лучше
Лишь 59 дБ(А): пылесос T 15/1 является самым тихим в своем классе и прекрасно подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины. Одновременно он впечатляет своей эффективностью и высоким качеством очистки.
Простор для мыслей
Позитивная атмосфера в учебном заведении важна и для педагогов, и для школьников или студентов. Ведь пыль и грязь – не лучшая среда для раскрытия талантов, для этого требуются чистота и порядок. Для регулярного ухода за всеми учебными и административными помещениями клининговые компании выбирают продукцию Kärcher – лидера на мировом рынке уборочной техники. Kärcher предлагает широкий ассортимент оборудования – от малогабаритных аппаратов до оптимальных системных решений, а также профессиональный сервис, включающий компетентные консультации и обучение персонала.
Без кабеля – легко и быстро
Мощный ранцевый пылесос BV 5/1 Bp с аккумуляторным питанием гарантирует выполнение работ в стесненных условиях с максимальным комфортом благодаря удобным ремням и поясничной опоре.
Сочетание производительности с маневренностью
Машина BD 50/40 RS обеспечивает высокую производительность по площади и высокое качество уборки. Одного заряда батарей достаточно для очистки до 2.500 м2 (при обычной загрязненности пола). При этом узкий корпус машины (705 мм) позволяет без проблем двигаться по тесным проходам.
Для быстрой промежуточной уборки
Очень тихий аккумуляторный электровеник EB 30/1 Li-Ion прекрасно подходит для быстрого устранения возникающих время от времени загрязнений. Литий-ионный аккумулятор гарантирует длительную непрерывную работу (60 мин при чистке ковров и до 80 мин при уборке твердых напольных покрытий). Комплектация быстрозарядным устройством BC 1/1.8 и сменным аккумулятором обеспечивает неограниченную продолжительность работы.
Оптимальное решение: центральное расположение
Однодисковая уборочная машина BDS 43/180 C Adv с баком (опция), устанавливаемым по центру над электродвигателем, благодаря оптимальному положению центра тяжести обеспечивает повышенное давление прижима щетки к полу и уменьшает усилия, необходимые для перемещения машины. Быстросъемный бак с указателем уровня легко наполняется под краном, а две прочные алюминиевые штанги овального сечения с широкой эргономичной рукояткой гарантируют превосходную балансировку и работу без переутомления.
Эффективное наведение гигиенической чистоты
Недостаточно говорить о гигиене, надо гарантировать ее. В спортивных комплексах или плавательных бассейнах есть немало участков, требующих соблюдения строгих санитарных предписаний, – от полов большой площади до раздевалок и душевых. Для уборки каждого из них необходимы решения, гарантирующие быструю и тщательную очистку с экономией воды и чистящих средств.
Прогрессивные системы пенной чистки
Для рентабельной уборки и дезинфекции Kärcher предлагает специальные системы пенной чистки. Комплект Easy Foam является стандартным решением для нанесения пены, совместимым со всеми аппаратами высокого давления Kärcher HD и HDS. Комплект Inno Foam включает сдвоенную струйную трубку, формирующую стойкую пену и переключающуюся на струю высокого давления для промывки.
Разумный подход
Машина BDS 51/180 C Adv в сочетании с аэрозольным очистителем гарантирует быстрое удаление с пола следов хождения и восстановление защитного слоя. Она оснащена эргономичной рукояткой для легкой обработки больших площадей.
Уборка на всех парах
Время – деньги. Это утверждение в полной мере относится и к клинингу. Пароочиститель DE 4002 впечатляет продуманной технологией заправки и удобством в управлении, обеспечивающими высокую рентабельность его эксплуатации. Он быстро и эффективно удаляет с поверхностей грязь и известковый налет.
Бескомпромиссная чистота в бассейнах
Необходимой предпосылкой гигиены является регулярная тщательная уборка. Поломойно-всасывающие машины B 40 C/W, B 60 W и B 80 W, оснащаемые цилиндрическими щетками, тщательно очищают напольную плитку, эффективно удаляя грязь из пор и швов.
Наилучшие гигиенические показатели
Требования пищевой санитарии сходны со строгими требованиями гигиены в медицинских учреждениях. Соответствие условиям концепции HACCP на фабриках-кухнях и в столовых предполагает необходимость самой тщательной уборки как производственных, так и всех соседних помещений, исключающей разнесение микроорганизмов. Kärcher предлагает для этого надежные и эффективные системные решения, в т. ч. оборудование, оснащаемое гигиеническими фильтрами или колесами, материал которых допускает контакт с пищевыми продуктами.
Тщательная очистка ковровых покрытий
Исключительно маневренный щеточный пылесос CV 60/2 помещается в любой лифт. В комбинации с обработкой быстросохнущим средством iCapsol RM 768 он представляет собой идеальное решение для тщательной очистки ковровых напольных покрытий в многоэтажных зданиях.
Специальный аппарат для пищевых производств
HD 7/10 CXF – компактный аппарат высокого давления без подогрева воды, разработанный специально для выполнения различных уборочных работ в санитарных помещениях и пищевой промышленности. Оснащенный регулятором для плавного изменения давления и расхода воды, он обеспечивает все условия для соблюдения строгих гигиенических стандартов.
Быстрое и эффективное решение любых задач
Универсальная поломоечная машина BRS 40/1000 C предназначена для общей и поддерживающей чистки твердых поверхностей, их кристаллизации и полировки, удаления изношенных защитных слоев, а также для обработки ковров шампунем. Цилиндрические щетки встречного вращения исключают боковое смещение машины и облегчают управление. При этом BRS 40/1000 C имеет самый низкий корпус в своем классе (лишь 13,5 см).
Надежность и высокая сила всасывания
Высокая производительность пылесоса NT 55/2 Tact² Me I в сочетании с мобильностью, надежностью и практичностью позволяет эффективно решать с его помощью самые разнообразные задачи. Откидное шасси этого аппарата позволяет легко утилизировать большие объемы жидкостей или крупного мусора.
Готовность к любой работе
От наружных территорий требуется не только благоприятное впечатление – необходимо также круглый год поддерживать их в состоянии, гарантирующем безопасность и бесперебойную работу предприятия. Мощные и универсальные подметальные машины Kärcher уверенно справляются с любыми работами по очистке улиц и тротуаров, паркингов и газонов – от сбора листвы до уборки снега. А аппараты высокого давления Kärcher позволяют решать целый ряд других задач – от мойки автомобилей до удаления граффити.
Уборка в паркинге
Большие площади, стойкие загрязнения и крутые уклоны: подземные гаражи предъявляют к поломойно-всасывающим машинам особые требования. Специально рассчитанная на такие условия эксплуатации, машина BR 100/250 R имеет прочную стальную раму и способна преодолевать уклоны до 15 %. А мощные батареи и большие баки для воды гарантируют продолжительную непрерывную работу.
Что может быть проще?
Компактная и маневренная машина KM 75/40 W гарантирует легкую и тщательную очистку площадей малых и средних размеров. Тяговый привод исключает переутомление оператора, а эффективная система всасывания – распространение вокруг пыли. Предлагаются версии с мощным бензиновым двигателем или тихим аккумуляторным приводом, причем последняя может быть дооснащена комплектом для чистки ковров.
Инновационное приспособление для очистки поверхностей
Приспособление FRV 30 обеспечивает аккуратную очистку с высочайшей производительностью по площади и одновременным автоматическим отсасыванием грязной воды, позволяющим отказаться от заключительной промывки очищенной поверхности.
Широкие возможности
Машина MIC 34 C, оснащенная подметальным агрегатом и бункером вместимостью 500 л, легко решает масштабные задачи. Рабочая ширина составляет 1.400 мм, а оснащение третьей щеткой (опция) увеличивает ее до 2.000 мм и позволяет выметать мусор из углов или очищать дороги вместе с бордюрами.
Машина круглогодичного применения
MIC 34 C – компактное самоходное шасси, предназначенное для коммунального хозяйства. Система быстрой замены навесного оборудования обеспечивает оперативное переоснащение без применения инструментов, а турбодизель Kubota мощностью 34 л.с. гарантирует достаточный запас сил.