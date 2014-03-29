Сельское хозяйство
Чистота – необходимое условие успеха. Высокие эффективность и рентабельность, безупречные чистота и гигиена, функциональность и высочайшее качество... Сколь бы разнообразными ни были запросы к уборочной технике в разных отраслях сельского хозяйства, инновационная продукция Kärcher способна удовлетворить всем требованиям. Мы знаем, что многолетняя бесперебойная работа оборудования и соблюдение строгих гигиенических стандартов являются важнейшими условиями успешного бизнеса. Поэтому мы предлагаем Вам решения для оптимальной очистки машин и оборудования, зданий и помещений, а также превосходного ухода за ними. Использование нашей профессиональной техники гарантирует постоянное достижение блестящих результатов. Прогрессивные технологии Kärcher обеспечивают бесперебойное, безопасное и эффективное выполнение всех производственных процессов, а значит, стабильную и прибыльную работу Вашего предприятия.
Абсолютно чисто. Фантастически быстро!
Соблюдение строгих стандартов санитарии – неотъемлемое условие промышленного содержания скота, защита которого от вредителей и возбудителей болезней требует регулярной тщательной уборки животноводческих помещений, включающей предварительную очистку с последующей дезинфекцией, а также периодического устранения грубых загрязнений. Аппараты высокого давления Kärcher и наша инновационная система дезинфекции 2K позволяют быстро, легко и эффективно выполнять все работы, необходимые для сохранения здорового поголовья. При этом достигается значительная экономия рабочего времени и уменьшается расход дорогостоящих медикаментов.
Разведение крупного рогатого скота
Аппараты высокого давления идеально удаляют грубые загрязнения, например, навоз и остатки корма из яслей, стойл или загонов.
Содержание молочного скота
Поддержание гигиены особенно важно там, где могут скапливаться микроорганизмы. Поэтому наши аппараты высокого давления и запатентованное оборудование для пенной дезинфекции незаменимы для доильных площадок и молочных камер.
Птицеводческое хозяйство
Никаких шансов бактериям, вирусам и вредителям: дезинфекция необходима как при откорме птицы, так и в инкубаторах или на участках упаковки яиц.
Содержание овец, коз и лошадей
Наши аппараты высокого давления, легко удаляющие навоз и остатки загрязненной подстилки, прекрасно подходят для генеральной уборки в животноводческих помещениях.
Чистка как условие сохранения потребительской ценности
Профессиональное сельскохозяйственное производство требует высококачественного оборудования, способного надежно работать многие годы. Такое оборудование нуждается в регулярном уходе, включающем тщательную очистку. Kärcher предлагает Вам все необходимое для поддержания техники в исправном состоянии: эффективные системы чистки, позволяющие легко выполнять все работы, обширный ассортимент принадлежностей для расширения областей применения и многочисленные инновационные решения – например, приспособление для быстрой очистки бочек BC 14/12. Наша техника не только гарантирует безупречную чистоту, но и снижает расходы благодаря продлению срока службы дорогостоящего оборудования.
Очистка сельскохозяйственной техники
Трактора и другие машины подвергаются интенсивному загрязнению, но аппараты высокого давления Kärcher тщательно удаляют даже присохшую грязь. Применение горячей воды позволяет эффективно устранять и масляно-жировые загрязнения.
Чистка бочек
Старая бочка – как новая: предлагаемое Kärcher практичное приспособление BC 14/12 позволяет легко очищать любые бочки, не переворачивая их. Любые отложения, вызванные процессами брожения или многолетнего хранения виноматериалов, исчезают без следа.
Уверенное решение любых задач
Особые задачи требуют специальных решений. Идет ли речь о необходимости соблюдения законов, регламентирующих разведение рыб, или о выполнении сложных работ в лесу, Kärcher предлагает Вам оптимальное оборудование для выполнения любых операций – от дезинфекции бассейнов для содержания мальков до комплексной гигиенической очистки автомобилей-фургонов и даже окорки заготавливаемой древесины. Наша прогрессивная техника гарантирует высокую эффективность и рентабельное выполнение любых работ.
Рыбоводство
Гигиеническая чистота всех поверхностей: наша система 2K обеспечивает быструю и тщательную дезинфекцию бассейнов для разведения и содержания рыб, а также цистерн и контейнеров для их перевозки. Два компонента формируют наносимую в режиме высокого давления пену, эффективно воздействующую на бактерии, вирусы и вредителей. Особыми преимуществами метода являются экологичность, оперативность, малый расход химикатов и применимость в широком диапазоне температур.
Лесное хозяйство
Защита древесины от вредителей и ее ускоренная сушка: высокоэффективные аппараты высокого давления Kärcher значительно уменьшают потери при окорке хлыстов. Для выполнения таких работ пригодны аппараты с трубчатой рамой, рассчитанные на перемещение по бездорожью. А для очистки техники после возвращения из леса прекрасно подходят стационарные аппараты высокого давления.