Торговля
Системный подход для достижения наилучших результатов. Продуманная стратегия поддержания чистоты и гигиены – одно из важнейших условий успешной розничной торговли. Ведь чистота и порядок в магазине высоко ценятся посетителями и становятся осознанными или подсознательными стимулами к совершению покупок. Kärcher предлагает эффективные и экономичные системные решения для уборки любых участков торговых предприятий и очистки любых напольных покрытий, включающие оптимально сочетающиеся друг с другом оборудование, принадлежности и чистящие средства. Наше предложение дополняется профессиональным сервисом – от качественного обслуживания и оперативного ремонта техники до лизинга и разработки комплексной концепции выполнения и контроля уборочных работ. Мы гарантируем наведение безупречной чистоты и соблюдение стандартов санитарии. Положитесь на Kärcher – лидера на мировом рынке уборочной техники!
Чистота и порядок на каждом шагу
Магазины созданы для покупателей. И покупатели вправе рассчитывать на то, чтобы все вокруг сияло чистотой и ничто им не мешало. Поэтому техника, используемая для уборки в магазинах, обязана удовлетворять ряду специальных требований: она должна быть тихой, не бросающейся в глаза, удобной в транспортировке, эргономичной и пригодной для применения в стесненных условиях. Оборудование Kärcher обладает всеми перечисленными свойствами, которые к тому же значительно облегчают персоналу работу с ним.
В расчете на масштабные задачи
Оснащенная сиденьем и баками большой вместимости, поломойно-всасывающая машина B 140 R идеально подходит для уборки в универмагах, супермаркетах и больших складских помещениях. В зависимости от решаемой задачи она может оснащаться дисковыми (BD 140 R) или цилиндрическими щетками (BR 140 R). Варьируется и рабочая ширина машины (до 120 см), а прогрессивная система управления EASY гарантирует простоту маневрирования.
Чистота в любое время
Компактная и тихая поломойно-всасывающая машина B 40 C/W гарантирует эффективное наведение чистоты даже в присутствии покупателей.
Компактное решение для эффективного подметания
Инновационный электровеник для наружной уборки KM 35/5 C обеспечивает легкую и эффективную очистку небольших площадей, например, участка перед входными дверями или площадки для тележек.
Минимум шума, максимум эффективности
Пылесос T 15/1, являющийся самым тихим в своем классе, идеально подходит для уборки в часы работы магазина.
Прекрасный обзор и эффективная уборка
Поломойно-всасывающие машины BD 50/40 RS (с дисковой щеткой) и BR 55/40 RS (с цилиндрическими щетками) очень просты в управлении и обеспечивают превосходную обзорность. При этом низко расположенная площадка для оператора позволяет ему быстро покидать машину для устранения препятствий на пути движения и быстро возвращаться на рабочее место.
Гигиена без компромиссов
На производство и реализацию пищевых продуктов распространяются строгие и постоянно ужесточающиеся стандарты санитарии – например, нормы системы HACCP, стандарты ЕС (ISO и IFS), Великобритании (BRC) или США (FDA), – предъявляющие высокие требования к оборудованию, в том числе и к используемой уборочной технике. Системные решения от Kärcher, включающие машины, аппараты, принадлежности и чистящие средства собственного производства, удовлетворяют этим требованиям и позволяют максимально эффективно решать любые задачи влажной и сухой уборки.
Оптимум производительности
Компактные стационарные аппараты высокого давления могут быть адаптированы к конкретным потребностям и условиям применения. Разнообразие доступных вариантов оснащения позволяет выполнять любые работы по очистке заготовительных цехов и прочих участков обработки пищевых продуктов.
Очень чисто, очень быстро
Аппараты HDS компактного класса сочетают испытанную и долговечную технику с простотой в обращении и очень низкими эксплуатационными затратами. Они легко удаляют стойкие загрязнения и отличаются высокими экологичностью и эргономичностью: в режиме eco!efficiency при температуре воды 60 °C экономятся 20 % топлива, а трехколесное шасси с двумя большими задними колесами и передним поворотным колесиком обеспечивает высочайшую мобильность.
Эффективная чистка высоким давлением
Мощный аппарат без подогрева воды HD 10/15-4 Cage Food, оснащенный регулятором рабочего давления (от 20 бар), прекрасно подходит для выполнения работ на участках подготовки пищевых продуктов – предварительной очистки, дезинфекции и заключительной нейтрализации.
Быстро и тщательно
Компактная поломойно-всасывающая машина BR 40/10 C Adv – универсальное решение во всех случаях, требующих оперативной влажной уборки с одновременным сбором грязной воды.
Оперативно и эффективно
Компактная поломойно-всасывающая машина BR 30/4 C прекрасно подходит для бережной и тщательной влажной уборки небольших и заставленных участков, в том числе и в присутствии покупателей. Одновременный сбор грязной воды позволяет сразу же ходить по очищенному полу.
На уровне современных требований
Ритм нынешней жизни таков, что покупки совершаются круглые сутки – тогда, когда у покупателей находится время и появляется желание. А появляется оно, прежде всего, в приветливом окружении, что побуждает владельцев магазинов к созданию соответствующих духу времени интерьеров. Используемые для этого современные материалы предоставляют фантастические оформительские возможности, но вместе с тем предъявляют принципиально новые требования к уборке. Этим требованиям в полной мере удовлетворяет инновационная и эффективная уборочная техника Kärcher в комбинации с системно-совместимыми принадлежностями и чистящими средствами.
Источник свежих идей
Вода – источник здоровья и жизненных сил. Но не только: как показали исследования, у покупателей, имеющих возможность передохнуть в комфортной атмосфере и утолить жажду чистой водой из проточного диспенсера Kärcher, появляются новые идеи и стимулы к продолжению шопинга. Такой сервис окупается сторицей!
Уборка без остановки эскалатора
Ручная очистка эскалаторов и травалаторов весьма затруднительна и малоэффективна. Kärcher предлагает экономичное решение: аппараты для очистки эскалаторов, регулярное применение которых в сочетании со специальными чистящими средствами Kärcher гарантирует чистоту и бесперебойную работу.
Чистота в гипермаркетах
Поломойно-всасывающие машины с сиденьем водителя – идеальное решение для очистки полов в крупных торговых центрах и ухода за ними. Оснащенные удобной системой управления EASY, они гарантируют безупречные результаты уборки.
Системный подход к уборке на складах
Поддержание чистоты на складах продовольственных магазинов – важная составляющая комплексной гигиенической концепции. Ведь здесь производятся приемка поставляемых продуктов, их распаковка или переупаковка и распределение по отделам. Системные решения от Kärcher удовлетворяют всем санитарным предписаниям, распространяющимся на продовольственные склады. Превосходное сочетание оборудования, принадлежностей и чистящих средств гарантирует легкую, быструю и рентабельную уборку.
Чистота на разгрузочных площадках
Из-за сменяющих друг друга автомобилей и постоянного проведения погрузочно-разгрузочных работ неизбежно скапливаются загрязнения, для устранения которых прекрасно подходят аппараты высокого давления Kärcher. Мощная струя воды легко и быстро удаляет стойкую грязь даже из труднодоступных мест.
Повсеместная чистота
Сильно заставленные складские площади могут легко и эффективно очищаться при помощи компактной подметальной машины KM 75/40 W. Система всасывания уменьшает запыление окружающего пространства, а система управления EASY позволяет быстро освоить машину без специального обучения.
Продолжительный сбор влажного и сухого мусора
Пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap предоставляет все возможности для длительной непрерывной работы со стабильной силой всасывания – благодаря двум мощным турбинам, запатентованной системе фильтрации, полуавтоматической системе очистки фильтра и мусоросборнику больших размеров.
Свободная дорога для товаров
Надежная транспортировка поддонов требует чистых путей перемещения – любой мусор может застопорить отлаженный логистический процесс. Подметальные машины Kärcher гарантируют легкую, быструю и эффективную уборку путей транспортировки товаров.
Гарантия лучших результатов
Соблюдение строгих стандартов санитарии требует оптимального выбора оборудования и реализации профессионального плана уборки, не оставляющего шансов бактериям, вирусам или грибкам. Kärcher предлагает как подходящую уборочную технику, так и оптимальные, системно-совместимые чистящие и дезинфицирующие средства – комплексное решение из одних рук.
Выносливая техника для тщательной уборки
Подметальные машины Kärcher с сиденьем для водителя, оснащенные гидравлическим приводом всех агрегатов, обеспечивают комфортную работу и позволяют выметать мусор даже из углов. В зависимости от области применения они оснащаются разными силовыми агрегатами: дизельным или газовым двигателем либо электродвигателем, питаемым от аккумуляторных батарей.
Безупречная чистота наружной территории
Внешний вид очень важен. Особенно для торговых предприятий, ухоженная прилегающая территория которых призвана отражать высокое качество предлагаемых товаров и услуг. Кроме того, надлежащая уборка значительно уменьшает объем заносимой в здание грязи и обеспечивает поддержание в чистоте подъездных путей и разгрузочных площадок за счет своевременного удаления любого мусора – от листвы и дорожной грязи до обломков поддонов.
Быстрая очистка больших площадей
Оперативная и рентабельная уборка больших наружных площадей требует применения мощных и маневренных подметальных машин с низким расходом топлива, вместительным бункером и широким выбором принадлежностей.
Профессиональное решение зимних задач
Навесной шнеко-роторный снегоочиститель шириной 100 см, оснащенный выкидной трубой с гидравлическими механизмами отклонения и регулировки дальности выброса снега, комбинируется с разбрасывателем противогололедных материалов.
Мощные, эргономичные и экономичные
Снегоочистители Kärcher быстро очищают заснеженные дороги и тротуары. Двухступенчатый снегоуборочный механизм и многоскоростной привод (5 или 6 передач переднего и 2 передачи заднего хода) позволяют решать любые задачи.
Испытанное решение для внутренней и наружной уборки
Ручная подметальная машина KM 70/20 C не поднимает пыль и в 7 раз ускоряет выполнение работ в сравнении с обычной метлой.
Высокая эффективность и простота управления
Надежные и эргономичные поломойно-всасывающие машины (например, BR 100/250 R) прекрасно подходят даже для уборки в паркингах.
Эффективная уборка офисных помещений
В продовольственных магазинах требования чистоты и санитарии распространяются не только на производственные и торговые площади, но и на все соседние помещения – административные, хозяйственные, санитарные и т. д. Их необходимо защищать от загрязнений, образующихся в процессе обработки пищевых продуктов. С другой стороны, необходимо минимизировать объем пыли, которая может попадать из вспомогательных помещений в производственные.
Высочайшая производительность
Инновационные аппараты серии BRC, сочетающие преимущества моющих и щеточных пылесосов, обеспечивают очистку больших площадей с минимальными затратами времени.
Профессиональный пылесос сухой уборки
Инновационный пылесос T 10/1 Adv, спроектированный в сотрудничестве с клининговыми компаниями, впечатляет высокой силой всасывания и системой 5-кратной фильтрации, включающей 3-слойный фильтр-мешок из нетканого материала, стационарный основной фильтр и фильтр защиты электродвигателя. При необходимости он может быть дооснащен HEPA-фильтром.
Глубокая очистка коврового ворса
Щеточные пылесосы Kärcher – идеальное решение для регулярной тщательной очистки ковровых покрытий в коридорах и офисах.
Мобильные помощники
Моющие пылесосы Kärcher подходят для очистки любых текстильных поверхностей: ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, офисных стульев или автомобильных сидений. Мощные, компактные и надежные аппараты серии Puzzi с широким выбором принадлежностей позволяют выполнять самые разнообразные работы.