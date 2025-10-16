Accesorios de boquillas de recambio T 350
Las boquillas de recambio garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Adecuadas para su uso con las limpiadoras T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de alta presión K 2 a K 7.
Estas boquillas de recambio de gran calidad permiten realizar el cambio de boquillas en accesorios fácilmente y están indicadas para su uso en las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas K 2 a K 7. Se incluyen tres pares de boquillas para hidrolavadoras de alta presión de distintos tipos de potencia, así como dos agarres para sujeción.
Características y ventajas
Boquilla de recambio
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- Alta calidad para una prolongada vida útil.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza y desprendimiento uniforme de la suciedad incrustada.
Limpieza potente con alta presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|17 x 17 x 18