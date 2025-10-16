T 300 Limpiador de cubiertas y caminos de entrada * KNA
T 300 Deck and Driveway Cleaner.Ajuste de la presión sin escalonamientos para superficies duras y delicadas. Para todas las hidrolavadoras eléctricas de alta presión de Kärcher.
El T 300 Deck and Driveway Cleaner limpia grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin Jet garantiza la eliminación de la suciedad en superficies grandes de manera que permite ahorrar cerca de la mitad de tiempo en comparación con la limpieza con lanza pulverizadora. Por otra parte, la cubierta protege al usuario y al entorno de las salpicaduras de agua. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. El T 300 Deck and Driveway Cleaner dispone de un regulador de presión sin escalonamientos para la limpieza tanto de superficies duras (p. ej., piedra u hormigón) como de superficies delicadas (p. ej., madera). El T 300 Deck and Driveway Cleaner es apto para todas las hidrolavadoras eléctricas de alta presión de Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
- Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Protección antisalpicaduras
- Limpieza sin salpicaduras.
Ajuste de la presión
- Ajuste sin escalonamientos de la presión para cada tarea de limpieza.
- Limpieza de superficies delicadas y resistentes como madera o piedra.
Efecto de aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,9
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Campos de aplicación
- Terraza
Accesorios
