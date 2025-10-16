El T 300 Deck and Driveway Cleaner limpia grandes superficies exteriores de forma rápida y eficaz. El brazo rotativo Twin Jet garantiza la eliminación de la suciedad en superficies grandes de manera que permite ahorrar cerca de la mitad de tiempo en comparación con la limpieza con lanza pulverizadora. Por otra parte, la cubierta protege al usuario y al entorno de las salpicaduras de agua. El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. El T 300 Deck and Driveway Cleaner dispone de un regulador de presión sin escalonamientos para la limpieza tanto de superficies duras (p. ej., piedra u hormigón) como de superficies delicadas (p. ej., madera). El T 300 Deck and Driveway Cleaner es apto para todas las hidrolavadoras eléctricas de alta presión de Home & Garden de Kärcher.