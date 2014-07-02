Bolsas de filtro de fieltro, 10 Unidad(es), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 10/1 y T 12/1

Bolsas de filtro de fieltro extremadamente resistentes a la rotura, de tres capas, para el tipo de polvo M. En comparación con las bolsas de filtro de papel, las de fieltro tienen una capacidad de llenado de dos a tres veces mayor. Estándar para T 10/1 y T 12/1 Contenido: 10 unidades.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de unidades (Unidad(es)) 10
Color blanco
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 365 x 240 x 85
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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