Bolsas de filtro de fieltro, 200 Unidad(es), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Bolsa de filtro de fieltro, tres capas, resistente a la rotura, tipo de polvo M, paquete grande.

Extremadamente resistente a la rotura, de tres capas, tipo de polvo M, paquete grande, capacidad de llenado de dos a tres veces mayor, como mínimo, que una bolsa de filtro de papel gracias a la estructura de fieltro. Estándar para T 10/1 y T 12/1

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de unidades (Unidad(es)) 200
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 12,5
Dimensiones (l × a × h). (mm) 445 x 365 x 5
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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