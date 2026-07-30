Bolsas de filtro fieltro set 5 St.

Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad. Apto para la aspiradora VC 2 de Kärcher.

Bolsa de filtro de fieltro apta para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad.

Características y ventajas
Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre
  • Para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad
Elevada capacidad de absorción
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 350 x 160 x 33
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de suciedad seca
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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