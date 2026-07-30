Bolsas de filtro fieltro set 5 St.
Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad. Apto para la aspiradora VC 2 de Kärcher.
Bolsa de filtro de fieltro apta para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad.
Características y ventajas
Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre
- Para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad
Elevada capacidad de absorción
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,3
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|350 x 160 x 33
Campos de aplicación
- Aspiración de suciedad seca