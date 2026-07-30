Boquilla para materiales textiles
Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar prendas de ropa y tejidos, así como para eliminar eficazmente los malos olores. Con quitapelusas integrado.
Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar prendas de ropa y tejidos, así como para eliminar eficazmente los malos olores. Las prendas y tejidos en percha pueden limpiarse con esta práctica boquilla para el cuidado de tejidos de forma cómoda y ahorrando espacio. El quitapelusas integrado elimina todas las pelusas adheridas en un santiamén.
Características y ventajas
Quitapelusas
- Fácil eliminación de pelusas y pelos de los tejidos
Emisión de vapor uniforme en la boquilla
- Planchado óptimo de tejidos
- Limpieza óptima de tejidos
Forma estrecha
- Fácil planchado de las mangas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|340 x 43 x 39
Campos de aplicación
- Para renovar prendas y tejidos (p. ej., cortinas, chaquetas, americanas, etc.)
- Aspiración de suciedad seca