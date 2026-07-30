Boquilla para materiales textiles

Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar prendas de ropa y tejidos, así como para eliminar eficazmente los malos olores. Con quitapelusas integrado.

Boquilla para el cuidado de tejidos para renovar y planchar prendas de ropa y tejidos, así como para eliminar eficazmente los malos olores. Las prendas y tejidos en percha pueden limpiarse con esta práctica boquilla para el cuidado de tejidos de forma cómoda y ahorrando espacio. El quitapelusas integrado elimina todas las pelusas adheridas en un santiamén.

Características y ventajas
Quitapelusas
  • Fácil eliminación de pelusas y pelos de los tejidos
Emisión de vapor uniforme en la boquilla
  • Planchado óptimo de tejidos
  • Limpieza óptima de tejidos
Forma estrecha
  • Fácil planchado de las mangas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 340 x 43 x 39
Campos de aplicación
  • Para renovar prendas y tejidos (p. ej., cortinas, chaquetas, americanas, etc.)
  • Aspiración de suciedad seca
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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