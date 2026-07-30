Boquilla para ventanas
La herramienta para ventanas limpia a fondo el vidrio, las ventanas o los espejos con un vaporizador limpio.
La herramienta para ventanas limpia a fondo las superficies de vidrio con un limpiador a vapor. Esto hace que los limpiadores a vapor Kärcher sean más versátiles y limpien a fondo las superficies especiales como las ventanas y los espejos.
Características y ventajas
Labio de secado de alta calidad
- Limpieza sin marcas de cristal, ventanas y espejos, la humedad y la suciedad disuelta se eliminan de manera óptima.
Orificios de emisión de vapor en la boquilla
- El vidrio se evapora homogéneamente, lo cual contribuye a una eliminación de la suciedad óptima.
Diseño pequeño y ligero
- Manejo especialmente sencillo para un resultado de limpieza en profundidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|255 x 43 x 130
Accesorios
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