Boquilla para ventanas

La herramienta para ventanas limpia a fondo el vidrio, las ventanas o los espejos con un vaporizador limpio.

La herramienta para ventanas limpia a fondo las superficies de vidrio con un limpiador a vapor. Esto hace que los limpiadores a vapor Kärcher sean más versátiles y limpien a fondo las superficies especiales como las ventanas y los espejos.

Características y ventajas
Labio de secado de alta calidad
  • Limpieza sin marcas de cristal, ventanas y espejos, la humedad y la suciedad disuelta se eliminan de manera óptima.
Orificios de emisión de vapor en la boquilla
  • El vidrio se evapora homogéneamente, lo cual contribuye a una eliminación de la suciedad óptima.
Diseño pequeño y ligero
  • Manejo especialmente sencillo para un resultado de limpieza en profundidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 255 x 43 x 130
Equipos compatibles
Accesorios
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