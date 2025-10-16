Boquilla parqué

Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros delicados.

Las boquillas para parqué con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de suelos duros como parqué y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y baldosas.

Características y ventajas
Accesorio apropiado para las aspiradoras multiuso VC 2 y VC 3 de Kärcher
Boquilla para parqué con cerdas blandas
  • Para una limpieza suave y cuidadosa de suelos duros.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 301 x 115 x 178
