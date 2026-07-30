Limpia de forma cuidadosa y en profundidad las bicicletas y su equipamiento con los óptimos accesorios de la caja de accesorios Bike. El cepillo universal de cerdas suaves puede colocarse en la pistola y elimina las suciedades resistentes. Con el detergente desprende la suciedad típica de la bicicleta y cuida al mismo tiempo de los componentes delicados. Y con el paño de microfibras de flojel se pueden secar a continuación los objetos de limpieza antes de guardarlos. La caja que viene incluida sirve para el almacenaje de los accesorios y se puede fijar debajo la limpiadora de presión.