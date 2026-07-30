Caja de accesorios Bike

Caja de accesorios Bike con los accesorios óptimos, ideal para la limpieza de bicicletas y su equipamiento.

Limpia de forma cuidadosa y en profundidad las bicicletas y su equipamiento con los óptimos accesorios de la caja de accesorios Bike. El cepillo universal de cerdas suaves puede colocarse en la pistola y elimina las suciedades resistentes. Con el detergente desprende la suciedad típica de la bicicleta y cuida al mismo tiempo de los componentes delicados. Y con el paño de microfibras de flojel se pueden secar a continuación los objetos de limpieza antes de guardarlos. La caja que viene incluida sirve para el almacenaje de los accesorios y se puede fijar debajo la limpiadora de presión.

Características y ventajas
Caja de accesorios
  • Puede acoplarse debajo de manera que todo queda bien guardado.
Cepillo universal
  • Elimina incluso la suciedad resistente.
Detergente para bicicletas
  • Para la limpieza óptima de bicicletas y de su equipamiento.
Paño de microfibras de flojel de alta calidad
  • Para el secado de los objetos de limpieza antes de guardarlos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Textil compuesto de fibra 80 % poliéster, 20 % poliamida
Color Negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 229 x 221 x 108

Scope of supply

  • Caja de almacenamiento
  • Cepillo universal
  • Paño de microfibras
  • Detergente para bicicletas/motocicletas
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Bicicletas
  • Zapatos / calzado de senderismo
  • Cochecito para niños / silla de paseo
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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