CVH 2 Filter set 2x
Gracias a nuestro filtro de alto rendimiento HEPA 12, las partículas más diminutas, las esporas de hongos, las bacterias y los alérgenos —como restos de ácaros o polen— se eliminan del aire de salida hasta en un 99,5 % (EN 1822:1998).
Para respirar en casa con total libertad en casa tras aspirar con nuestra aspiradora manual a baterías CVH 2, el filtro de alto rendimiento HEPA 12 es una apuesta segura (EN 1822:1998). Elimina de manera segura y fiable hasta el 99,5 % de las partículas más pequeñas, de solo 0,3 µm, de esporas de hongos y bacterias o alérgenos —como restos de ácaros y polen— del aire ambiente aspirado. Con el fin de obtener mejores resultados, el filtro se debe limpiar cada dos semanas o sustituir cada seis meses.
Características y ventajas
Elimina las partículas, esporas de hongos y bacterias y alérgenos, como los restos de ácaros y el polen
Cambio sencillo y rápido
Larga vida útil gracias al cepillado periódico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|2
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|104 x 52 x 45