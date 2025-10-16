CVH 2 Filter set 2x

Gracias a nuestro filtro de alto rendimiento HEPA 12, las partículas más diminutas, las esporas de hongos, las bacterias y los alérgenos —como restos de ácaros o polen— se eliminan del aire de salida hasta en un 99,5 % (EN 1822:1998).

Para respirar en casa con total libertad en casa tras aspirar con nuestra aspiradora manual a baterías CVH 2, el filtro de alto rendimiento HEPA 12 es una apuesta segura (EN 1822:1998). Elimina de manera segura y fiable hasta el 99,5 % de las partículas más pequeñas, de solo 0,3 µm, de esporas de hongos y bacterias o alérgenos —como restos de ácaros y polen— del aire ambiente aspirado. Con el fin de obtener mejores resultados, el filtro se debe limpiar cada dos semanas o sustituir cada seis meses.

Características y ventajas
Elimina las partículas, esporas de hongos y bacterias y alérgenos, como los restos de ácaros y el polen
Cambio sencillo y rápido
Larga vida útil gracias al cepillado periódico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color blanco
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 104 x 52 x 45
