Eje de cepillo cilíndrico de esponja, 350 mm

Eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio. Para cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra. 350 mm de longitud.

El eje de accionamiento del cepillo cilíndrico de esponja de aluminio de 350 mm de largo es apto para alojar cepillos cilíndricos de esponja o cepillos cilíndricos de microfibra.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (mm) 350
Cantidad (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,1
Equipos compatibles
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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