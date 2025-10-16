Filtro de cartuchos WD 1/WD 1 Classic

Calidad fiable para una potencia de filtrado superior: el filtro de cartucho de fieltro para el aspirador en seco y húmedo WD 1/WD 1 Classic.

Características y ventajas
Filtro de cartucho de fieltro.
  • Buena potencia de filtrado
  • Calidad fiable
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 190 x 190 x 180
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Eliminación de suciedad gruesa (p. ej., en talleres, garajes o sótanos)
  • Aspiración eficaz de líquidos