Filtro HEPA 13 DS 5.800/ DS 6.000
El filtro HEPA 13 filtra con eficacia el 99,95 % de las partículas de más de 0,3 µm. El filtro especial de gran rendimiento está provisto de un sellado especialmente hermético para proteger frente al polen, las esporas de hongos, las bacterias y los alérgenos.
Características y ventajas
Apropiados para la aspiradora con filtro de agua DS de Kärcher
Filtrado eficaz de alérgenos como polen, esporas de hongos, bacterias y excrementos de ácaros
Cambio más rápido y sencillo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|165 x 111 x 55