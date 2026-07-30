Floor nozzle set EasyFix
Características y ventajas
Cómodo sistema de velcro
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
Tecnología de láminas innovadora
Articulación de boquillas flexible
- Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
- Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|345 x 115 x 100
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Azulejos