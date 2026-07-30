Floor nozzle set EasyFix for SC 1

Características y ventajas
Cómodo sistema de velcro
  • Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
  • El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
  • Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
Tecnología de láminas innovadora
  • Distribución uniforme del vapor gracias a las láminas situadas sobre la superficie de limpieza y sobre el paño para suelos de microfibra.
Articulación de boquillas flexible
  • Limpieza ergonómica y eficaz independientemente de la estatura del usuario.
  • Total accesibilidad debajo de los muebles.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
  • Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 520 x 115 x 100
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Azulejos
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados