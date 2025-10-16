Control completo: la pistola de alta presión G 180 Q Smart Control permite controlar los niveles de presión y la dosificación del detergente de manera sencilla con las teclas +/–. Para que la suciedad especialmente resistente no suponga ningún problema, en la pistola se activa un modo Boost adicional que suministra aún más potencia. Además del control en la pistola, también se transfieren los ajustes de presión de manera sencilla y cómoda a través de la aplicación Home & Garden de Kärcher. En la pantalla LCD de la G 180 Q Smart Control tendrá siempre sus ajustes a la vista: haga el tiempo que haga. La pistola con la conexión Quick Connect es apta para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Smart Control de Kärcher.