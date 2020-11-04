Limpiadoras de alta presión
Increíblemente versátiles: limpieza con alta presión de Kärcher Kärcher inventó la hidrolavadora de alta presión en 1950 y ha estado refinando el principio de limpieza a alta presión desde entonces. Más rendimiento con menos consumo. Mayor vida útil de servicio con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher ofrece una gama de productos que no hay nada que desear en términos de refinamiento técnico y versatilidad deja - que funciona con agua caliente o calefacción, impulsado por motores eléctricos o motores de combustión interna, móviles o estacionarios.
Limpiadoras de alta presión de agua fría
Limpie máquinas, vehículos y edificios a diario: con la presión y gran capacidad de las lavadoras a presión de agua fría también se puede remover la suciedad más difícil. Ideal para las grandes superficies.
Limpiadoras de alta presión de agua caliente
Con agua caliente, las hidrolavadoras de alta presión limpian aún mejor con la misma cantidad de presión, Los equipos de Kärcher impresionan con el nivel más alto de comodidad al usarlos y la tecnología más actualizada.
Sistemas de limpieza de ultra alta presión
Allá donde la capacidad de eliminación de las limpiadoras de alta presión convencionales no es suficiente, entran en acción nuestras limpiadoras de ultra alta presión. Gracias a la ultra alta presión (UHP) pueden eliminarse de manera fiable incluso la suciedad y los recubrimientos más
La nueva solución de sistema para la limpieza de fachadas, vidrios, sistemas solares y suelos.
Nuestra nueva solución de sistema que comprende cepillos, lanzas telescópicas, accesorios y adaptadores ahora permite el uso flexible de varios tipos de limpieza para diferentes tareas. Ya sea con baja, media o alta presión o también para aspirar.
Nunca antes la limpieza de fachadas, superficies de vidrio, paneles solares y suelos fue más flexible y también más cómoda y minuciosa en lugares de difícil acceso.
Buscador de adaptadores EASY! Lock : Encuentra rápidamente el adaptador adecuado.
Cómo se ven las conexiones perfectas. Para cubrir las diversas interfaces, desde el limpiador de alta presión hasta la boquilla, así como la compatibilidad hacia adelante y hacia atrás, se encuentran disponibles un total de 8 adaptadores diferentes. Esto garantiza que todas las máquinas y accesorios existentes puedan seguir utilizándose junto con las nuevas máquinas y accesorios con conexiones EASY! Lock . En nuestro buscador de adaptadores se enumeran todos los adaptadores con su aplicación respectiva. Por ejemplo, cualquier limpiadora de alta presión con conexión M 22 × 1,5 puede convertirse rápidamente al nuevo sistema EASY! Lock con adaptador 2.
La pistola de gatillo EASY! Force.
¡Tu tienes el poder! Sólo una cosa puede interponerse entre tú y tu tarea: nuestra pistola de gatillo EASY! Force HD. Te da el poder de usar alta presión con facilidad. El revolucionario concepto operativo de la pistola de gatillo EASY! Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y reduce la fuerza de sujeción del gatillo a cero. Absolutamente cero. Diseñado para un uso más sencillo, ergonómico y sin estrés. Pruebe nuestra pistola de gatillo de fuerza EASY!