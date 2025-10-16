HK 12 high pressure hose set+trigger gun
Kit de reequipamiento de 12 m para limpiadoras de alta presión Kärcher construidas a partir del año 1992. Incluye pistola de alta presión y adaptador Quick Connect.
Este juego de accesorios, además de una manguera de alta presión de 12 metros de longitud, también contiene una pistola de alta presión ergonómica, así como un adaptador Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. El kit de reequipamiento es apto para todas las hidrolavadoras de alta presión Kärcher Consumer construidas a partir del año 1992 (excepto equipos con enrollador de mangueras).
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|12
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|1,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|551 x 250 x 250
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.