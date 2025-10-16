HK 4 manguera de alta presión set *DE

Kit de reequipamiento de 4 metros; apto para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher K 2 construidas en 1992. Incluye una pistola de alta presión y un adaptador Quick Connect.

Juego de accesorios con una manguera de alta presión de 4 m, una pistola ergonómica de alta presión y un adaptador para colocar la práctica unión rápida Quick Connect para la gama K 2. El kit de reequipamiento ideal para todas las hidrolavadoras de alta presión Kärcher Consumer construidas a partir del año 1992 (excepto modelos con enrollador de mangueras).

Características y ventajas
Adaptador
  • Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
Manguera de alta presión
  • Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
  • Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 40
Presión máx. (bar) 120
Longitud (m) 4
Color Negro
Peso (kg) 0,8
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 551 x 190 x 188
Accesorios
