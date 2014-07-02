Juego de paños (5 un.)

Paños de limpieza para suelos de algodón de gran calidad. No sueltan pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes.

No sueltan pelusas, son potentes y muy resistentes: 5 paños grandes de limpieza para suelos de algodón de gran calidad. Los paños son ideales para su uso en combinación con la boquilla para suelos grande de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Basta con fijar, de manera muy simple, estos resistentes paños para vapor a la boquilla para suelos, y listo. Ideales para una limpieza eficaz de todos los suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.

Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • Lavable a máquina a 60 ºC
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 6,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 480 x 270 x 5
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
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