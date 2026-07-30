Kit de paños de microfibra para el baño
El kit de paños de microfibra incluye dos paños para suelos de microfibra, una funda abrasiva de microfibra para la boquilla manual y un paño de pulido de microfibra.
Limpieza perfecta en el baño: con el kit de paños de microfibra para el baño, fabricados con microfibra de gran calidad. Los dos paños para suelos de microfibra para la boquilla para suelos EasyFix consiguen que el suelo del baño quede limpio y brillante; además, se colocan en la boquilla para suelos EasyFix con facilidad y rapidez mediante el sistema de velcro y se retiran sin tocar la suciedad. Con la funda abrasiva de microfibra para la boquilla manual se pueden retirar sin esfuerzo incluso los residuos resistentes de jabón y cal. Gracias al paño de pulido de microfibra, los espejos y otras superficies lisas tendrán un nuevo brillo.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Funda abrasiva de microfibra para la boquilla manual con microfibras abrasivas y suaves
- Solución perfecta para los residuos de cal y jabón gracias a las fibras abrasivas.
- Recogida óptima de la suciedad con las microfibras suaves.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Paño de pulido de microfibra de alta calidad
- Resultado del pulido sin marcas.
- Muy buen consumo de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|Paño de pulido: 70 % poliéster, 30 % poliamida
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|345 x 112 x 18
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Mamparas de ducha/bañeras
- Lavabos
- Grifería
- Espejos