Kit de rodillos grises para FC

Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Capacidad de absorción y muy resistentes.

Limpieza por duplicado: el juego de rodillos de microfibra de dos piezas para el limpiador de pisos FC 5 de Kärcher facilita una limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros, incluido el parqué. Los rodillos de microfibra, de gran calidad, no generan pelusas, tienen gran capacidad de absorción y son extremadamente resistentes. Además, son aptos para el lavado a máquina hasta 60 °C. Los rodillos están disponibles en dos colores: amarillo y gris. Se pueden utilizar rodillos de un color para unas tareas y de otro color para otras, por ejemplo, uno para el baño y otro para la cocina.

Características y ventajas
100 % microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
2 colores (amarillo y gris)
  • Trabajo higiénico en diversos campos de aplicación (ámbito sanitario, cocinas, grifería, etc.).
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 300 x 60 x 60
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Parqué sellado
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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