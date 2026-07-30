Kit de rodillos grises para FC
Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Capacidad de absorción y muy resistentes.
Limpieza por duplicado: el juego de rodillos de microfibra de dos piezas para el limpiador de pisos FC 5 de Kärcher facilita una limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros, incluido el parqué. Los rodillos de microfibra, de gran calidad, no generan pelusas, tienen gran capacidad de absorción y son extremadamente resistentes. Además, son aptos para el lavado a máquina hasta 60 °C. Los rodillos están disponibles en dos colores: amarillo y gris. Se pueden utilizar rodillos de un color para unas tareas y de otro color para otras, por ejemplo, uno para el baño y otro para la cocina.
Características y ventajas
100 % microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
2 colores (amarillo y gris)
- Trabajo higiénico en diversos campos de aplicación (ámbito sanitario, cocinas, grifería, etc.).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|300 x 60 x 60
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Parqué sellado