Manguera de alta presión Longlife, 20 m, B 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. Doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción.
Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 400 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|20
|Conexión
|1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|6,5