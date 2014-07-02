Manguera de alta presión para alimentos, 10 m, B 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Manguera de alta presión Longlife para su uso en el sector alimentario. Tapa exterior resistente a las grasas animales, el material no mancha.Con conexión AVS patentada en la pistola (acoplamiento giratorio en la pistola)
AN 8 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,5