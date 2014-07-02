Manguera de alta presión para alimentos, 15 m, B 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.
Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura nominal ( )
|B 6
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|15
|Conexión
|1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|2,7