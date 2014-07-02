Manguera de alta presión para alimentos, 15 m, B 6, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras

Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.

Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura nominal ( ) B 6
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 15
Conexión 1 M22 x 1,5 / 1 conexión AVS para enrollador de mangueras
Peso con embalaje incluido. (kg) 2,7
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Created with AI (artificial intelligence)

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