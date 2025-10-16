Hidrolimpiadora HD 7/20 G Entry Class *EU
Nuestra limpiadora de alta presión de agua fría HD 7/20 G Classic cuenta con un potente motor de gasolina que permite solventar las tareas de limpieza más exigentes en lugares sin suministro de corriente.
El sector de la construcción, los municipios, los talleres y la limpieza de edificios se benefician especialmente de la disponibilidad para el uso autónomo de nuestra limpiadora de alta presión de agua fría móvil HD 7/20 G Classic. Su potente motor de gasolina (EU STAGE V) permite realizar trabajos de limpieza incluso en lugares donde no hay suministro externo de corriente. La presión de trabajo de 200 bar, la robusta bomba de cigüeñal y un caudal de hasta 700 litros de agua por ahora consiguen unos resultados excelentes. Las ruedas a prueba de pinchazos y el estable bastidor tubular de acero ofrecen la movilidad y robustez necesaria al equipo. El asa de empuje ergonómica, el almacenamiento de accesorios para la lanza y la manguera de alta presión, por ejemplo, así como sus dimensiones compactas facilitan la manipulación y el transporte en automóvil. Un gran filtro de agua, la termoválvula y la válvula de seguridad protegen eficazmente los componentes internos, que además son muy fácilmente accesibles para realizar trabajos de mantenimiento.
Características y ventajas
AutonomíaPermite la independencia de fuentes de corriente externas. Cumple las especificaciones de la normativa sobre gases Fase V UE. Cómodo arranque manual por cable.
Alta movilidadLas ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera. El equipo compacto y estrecho se puede maniobrar fácilmente incluso en espacios reducidos. Para lograr una buena movilidad, un transporte cómodo y un almacenamiento ocupando poco espacio: cabe en cualquier turismo normal sin problemas.
Gran durabilidad y resistenciaUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Acreditada tecnología de seguridad como válvula térmica y de seguridad y filtro de agua. Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos.
Posibilidad de almacenaje para accesorios
- Gancho para mangueras y almacenamiento de accesorios para un almacenaje y transporte sencillos.
- Empuñadura ergonómica y almacenamiento para mangueras.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal de agua (l/h)
|700
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|200 / 20
|Presión máx. (bar/MPa)
|250 / 25
|Entrada de agua
|3/4″
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Tipo de motor
|G210FA
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Color
|Antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|36,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|43
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- Pistola pulverizadora: Standard
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Boquilla de alto rendimiento
- Filtro de agua
Equipamiento
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Bomba de cigüeñal con émbolos cerámicos
Accesorios
Detergentes
