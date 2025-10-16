El sector de la construcción, los municipios, los talleres y la limpieza de edificios se benefician especialmente de la disponibilidad para el uso autónomo de nuestra limpiadora de alta presión de agua fría móvil HD 7/20 G Classic. Su potente motor de gasolina (EU STAGE V) permite realizar trabajos de limpieza incluso en lugares donde no hay suministro externo de corriente. La presión de trabajo de 200 bar, la robusta bomba de cigüeñal y un caudal de hasta 700 litros de agua por ahora consiguen unos resultados excelentes. Las ruedas a prueba de pinchazos y el estable bastidor tubular de acero ofrecen la movilidad y robustez necesaria al equipo. El asa de empuje ergonómica, el almacenamiento de accesorios para la lanza y la manguera de alta presión, por ejemplo, así como sus dimensiones compactas facilitan la manipulación y el transporte en automóvil. Un gran filtro de agua, la termoválvula y la válvula de seguridad protegen eficazmente los componentes internos, que además son muy fácilmente accesibles para realizar trabajos de mantenimiento.