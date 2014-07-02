Manguera NT completa 2,5mDN35
Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.
Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Apta para los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|2,5
|Ancho nominal estándar ( )
|B 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|560 x 460 x 75