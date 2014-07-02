Manguera NT completa 2,5mDN35

Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Estándar en los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.

Manguera de aspiración estándar de 2,5 m con codo, con conexión de bayoneta en el lado del equipo y conexión por clips C 35 en el lado de accesorios. Sin módulo PFC. Apta para los modelos NT 27/1/Me Advance y NT 48/1.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 2,5
Ancho nominal estándar ( ) B 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Color Negro
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,7
Dimensiones (l × a × h). (mm) 560 x 460 x 75
Videos
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados