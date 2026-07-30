Microfibra Bodentücher EasyFix (2-er Set

Cambio de paño sin tocar la suciedad: los paños para suelos de microfibra EasyFix de gran calidad. Gracias al sistema de velcro, se fijan y retiran de forma sencilla y rápida a la boquilla.

El kit de paños para suelos de microfibra EasyFix contiene dos paños de gran capacidad y resistencia, fabricados con microfibra de gran calidad, para las boquillas para suelos EasyFix. Para obtener unos excelentes resultados de limpieza e higiene en suelos duros; limpia sin esfuerzo hasta en rincones y bordes. Gracias al sistema de velcro, el paño para suelos de microfibra se fija de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: basta con presionar el paño en la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de limpiar, el paño para suelos de microfibra se puede quitar de la boquilla para suelos EasyFix sin tocar la suciedad: para ello, basta con pisar la lengüeta a la que está fijado el paño y levantar la boquilla para suelos.

Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Es posible lavar a máquina hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcro
  • Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
  • El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
  • Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
  • Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 345 x 112 x 18
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Azulejos
Created with AI (artificial intelligence)

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Información Legal
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