Patines

Deja también como nuevas las fibras de las alfombras: el cepillo para alfombras de fácil colocación en la boquilla para suelos EasyFix. Idóneo para la limpieza con vapor de alfombras.

El cepillo para alfombras y la boquilla para suelos EasyFix forman el equipo perfecto para limpiar con vapor las alfombras. La boquilla para suelos EasyFix se introduce y extrae de forma sencilla y cómoda en el cepillo para alfombras, sin necesidad de agacharse. De ese modo, las alfombras se renuevan con comodidad y rapidez gracias a la fuerza del vapor y las fibras se vuelven a enderezar.

Características y ventajas
Apto para la boquilla para suelos EasyFix
  • Limpieza sencilla con vapor de las alfombras.
La boquilla para suelos EasyFix se introduce en el cepillo para alfombras y se extrae con facilidad
  • Para un manejo cómodo sin necesidad de agacharse.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,3
Dimensiones (l × a × h). (mm) 357 x 178 x 46
Campos de aplicación
  • Moquetas
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados