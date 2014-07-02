Pistola de recambio Best con revestimiento suave de la empuñadura
La pistola de alta calidad equipada con Quick Connect y con revestimientos suaves de la empuñadura garantiza una gran comodidad durante el trabajo de limpieza. Ideal también para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher K2-K7 con acoplamiento Quick Connect.
Características y ventajas
Pistola de recambio para limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases de K 2 a K 7 (a partir de 2008), Quick Connect
- Sencilla sustitución de la pistola
Conexión rápida
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Cepillo esponjoso de goma
- Mejor manejo.
Aplicación del detergente a baja presión
- Sencilla aplicación del detergente
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Seguro para niños
- El gatillo de la pistola se bloquea.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|440 x 193 x 40