Bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat
La bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat ofrece hasta 9000 l/h y bombea hasta 1 mm para obtener un resultado casi seco, apta para aspirar agua limpia o ligeramente sucia.
La bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat permite extraer con eficacia agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Su potencia de bombeo de hasta 9000 l/h la convierte en la herramienta ideal para vaciar piscinas pequeñas o sótanos con infiltraciones de agua subterránea o fugas de lavadoras. Su robusto retén frontal hace que la vida útil de la bomba sea extraordinariamente larga. El interruptor flotador conecta o desconecta la bomba en función del nivel de agua para evitar la marcha en vacío. Gracias a la posibilidad de fijación para el interruptor flotador también se puede utilizar con niveles de agua bajos en funcionamiento continuo. La SP 9.000 Flat incorpora también pies de apoyo abatibles, que al plegarse, facilitan enormemente el transporte. Al desplegar los pies, la bomba sumergible de agua clara comienza con un nivel de agua de 7 mm y bombea en funcionamiento continuo hasta que queda solo 1 mm de agua, de forma que puede secarse con un trapeador. Y con los empalmes de conexión Quick Connect se pueden acoplar mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" de forma rápida y sencilla.
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor de flotadorConecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Conexión rápidaEmpalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.
Pies de nivel plegables
- Ajuste del servicio normal con mayor capacidad de transporte a una aspiración en plano de 1 mm con un resultado seco.
Ventilación automática
- Ya a partir de un nivel de agua de 7 mm, la bomba empieza a funcionar en modo manual.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa para transporte confortable
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|280
|Caudal de agua máx. (l/h)
|< 9000
|Temperatur de funcionamiento (°C)
|máx. 35
|Altura de bombeo (m)
|6
|Presión (bar)
|máx. 0,6
|Recogida plana hasta una profundidad de (mm)
|1
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 5
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|1
|Nivel del agua restante (mm)
|1
|Conexión
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión. (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|Amarillo
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|227 x 240 x 262
|Peso sin accesorios. (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|4,5
Scope of supply
- Manguera de conexión: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Equipamiento
- Asa para transporte confortable
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Ajuste de aspiración en plano
- Interruptor de flotador
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
- En el servicio manual, la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar la cantidad mínima de agua restante
Campos de aplicación
- Para daños causados por el agua en el hogar y el sótano (fuga de lavadora o entrada de agua subterránea)
- Para bombear el agua de las piscinas
Accesorios
Find parts
