RM 537 *USA 0,5l limpiasuelos piedra, 500ml

Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.

Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 70 x 70 x 210
RM 537 *USA 0,5l limpiasuelos piedra, 500ml
Campos de aplicación
  • Baldosas
  • Superficies de piedra
  • Suelos de PVC
  • Suelos de linóleo
  • Vinilo