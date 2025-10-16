RM 537 *USA 0,5l limpiasuelos piedra, 500ml
Limpiador RM 537 para un resultado sin marcas en baldosa, piedra y piedra natural. Elimina huellas de forma cuidadosa y eficaz y, si es necesario, es también apto para vinilo, PVC y linóleo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|70 x 70 x 210
Campos de aplicación
- Baldosas
- Superficies de piedra
- Suelos de PVC
- Suelos de linóleo
- Vinilo